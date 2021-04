Mbappé, continuidad de Zidane y renovación de Ramos: Florentino Pérez responde

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, confesó que no ha hablado con Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG por Kylian Mbappé, y aseguró que si no llega este año al club madridista "nadie se va a pegar un tiro".

"No he llamado ni voy a llamar a Al-Khelaïfi preguntando por Mbappé. En 20 años conozco a todos y soy amigo, saben lo que he hecho por el fútbol y tengo credibilidad", dijo en la SER.

"No sabemos que pasará en verano, la Superliga paliaba los daños económicos. Si no viene Mbappé este año, nadie se va a pegar un tiro, la gente sabe como soy, lo que hago y si no pasan las cosas saben que no se pueden hacer", añadió.

El máximo mandatario del Real Madrid reconoció que el próximo verano tendrá que "hacer algún cambio" en su plantilla, pero descartó "una revolución". Y confía en que Zinedine Zidane siga al mando, desmintiendo que esta temporada estuviese cerca de ser destituido por malos resultados.

"No me imagino al Real Madrid sin Zidane en el banquillo el próximo año. Nunca he estado a punto de echarle. Es una leyenda en el Madrid y algún día se irá como lo que es. Lo decidirá él o los dos, pero no se levantará por la mañana y se enterará de que lo han echado", manifestó.

Luka Modric ya ha renovado con el Real Madrid, como confirmó su presidente y sobre la situación de Sergio Ramos, admitió que esperará a ver el balance al cierre de temporada para analizar su continuidad.

"Estamos intentando cerrar esta temporada y una vez que cerremos, hablamos de la siguiente. Modric ha firmado ya la oferta de renovación, Ramos claramente no está en la misma situación. Con Modric se llegó a un acuerdo hace mucho tiempo, con Ramos no y hemos hablado muchas veces, pero no quiero echar la culpa a nadie", dijo.

"Tenemos que pedir a los jugadores un esfuerzo mayor. Veremos las perspectivas del covid. Cómo no me va a gustar Ramos, si le quiero como un hijo. Le fiché en el 2005. Depende de la situación del Madrid y este año ingresamos 300 millones menos. Hay que hacer números y vender a algún jugador. La situación es la que es y él lo sabe", confesó.