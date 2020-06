Mbappé, el jugador más caro del mundo, Sánchez el mejor colombiano, según el CIES

El Centro Internacional de Estudios Deportivos, CIES, dio a conocer un nuevo informe en el cual se revela los jugadores más valiosos del marcado en donde se destaca al francés Kylian Mbappé como el más costos con un valor de 259.2 millones de euros.

Para realizar este nuevo escalafón, el CIES tuvo en cuenta aspectos aspectos como la edad, los años de contrato que le restan en cada uno de sus equipos, la influencia en su club y los minutos de futbolistas de las cinco ligas más importantes de Europa (España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania).

El único colombiano en el listado es el zaguero central de 23 años del Tottenham Hotspur de la Premier League, Dávinson Sánchez, quien ocupa la casilla 95 con una valorización de 49,3 millones de euros.

