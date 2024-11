Mbappé podría quedarse sin Mundial 2026: esto se sabe

Mbappé no fue convocado por la selección de Francia para enfrentar la doble fecha FIFA del mes de noviembre en el que el equipo se medirá ante Israel e Italia por la Liga de Naciones.

Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los "bleus", aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

"He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante", dio a conocer el entrenador de Francia sobre la ausencia del delantero del Real Madrid en la lista de convocados.

Pese a esto, el delantero del Real Madrid está siendo objeto de una investigación por una presunta violación durante una estancia que tuvo lugar a mediados de octubre, lo que recuerda el caso de Karim Benzema y Mathieu Valbuena, en el que la causa penal dejó al atacante por fuera de Francia.

Pues bien, medio como Le Parisien o L’Equipe inician a comparar los dos casos y sin duda, esta investigación contra Mbappé podría dejar al jugador sin ser parte del Mundial 2026.

Convocatoria de Francia para fecha FIFA de noviembre

Arqueros: Lucas Chevalier (Lille), Mike Maignan (AC Milan) y Brice Samba (Lens).

Defensas: Jonathan Clauss (Niza), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Marsella), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) y Warren Zaïre-Emery (París SG).

Delanteros: Bradley Barcola (París SG), Ousmane Dembélé (París SG), Randal Kolo Muani (París SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Múnich) y Marcus Thuram (Inter Milan).