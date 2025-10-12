Mbappé revela detalles de su relación con Vinicius "tenemos el mismo objetivo"

En una entrevista revelada en el canal de YouTube 'Universo Valdano', el francés Kylian Mbappé aseguró que actualmente su relación con el brasileño Vinicius es muy buena y que sin lugar a duda ha mejorado después del tiempo que llevan juntos.

"Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos", aseguró el jugador.

En medio de su concentración con la selección de Francia, y pese a las dudas de su presencia en el equipo por una lesión, el deportista habló de su llegada al Real Madrid y contó que rechazó muchas ofertas para cumplir su verdadero sueño.

"Todos los clubes de Europa me querían para jugar y yo sabía que en el Real Madrid no iba a jugar todos los partidos. Tenía el sueño de jugar en el Madrid pero ser titular en París también era un privilegio. Fue muy especial pero tenía el sueño de niño de jugar en el Real Madrid", añadió el deportista.

No podía olvidar a Cristiano Ronaldo y en esta misma entrevista contó detalles de su relación con el portugués con quien habla constantemente e insiste que es su mayor referentes en el deporte.

"Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él y que me dé consejos. Me ayudó mucho. En el Real Madrid Cristiano es el número uno, el jugador referente, hizo muchas cosas. La gente, también ahora, sueña con él pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo igual", deseó el deportista.

Con su regreso oficial a la selección de Francia el deportista aseguró que sueña con levantar una nueva copa del mundo, tras lo hecho en Rusia 2018, y confirmó que en 2026 lucharán por conseguirlo.

