Mbappé salva al Real Madrid de un papelón en su estreno por Champions
Real Madrid sacó la casta luego de haberse quedado con diez hombres y tras empezar pendiendo rápidamente,
Real Madrid se midió ante Olympique de Marsella en la fecha 1 de la fase de Liga de la Champions League. El equipo comandado por Xabi Alonso llegaba a este compromiso luego de un pleno de victorias en la Liga de España y con la idea de sumar de a tres para colocarse en la parte alta de la tabla.
Por otro lado, el elenco francés venía de ganar su compromiso del fin de semana por la Ligue 1 con un contundente 4-0. Los celestes golearon al Lorient y buscaban iniciar la temporada europea con pie derecho en una de sus visitas más complicadas, justamente al Santiago Bernabéu.
Una vez que comenzó el partido, el equipo de Roberto De Zerbi no salió a esconderse. Los franceses empezaron a crear opciones de ataque por las bandas y con diferentes jugadores llegaban hasta la puerta del arco, pero sin remates contundentes sobre la portería defendida por Courtois.
Sin embargo, la insistencia del elenco 'galo' dio frutos al minuto 22. En una jugada de contra, Timothy Weah, 'el heredero' de la leyenda africana, apreció mano a mano con el guardameta belga y definió desde el borde del área para mandarla a guardar y abrir la cuenta en un compromiso muy cerrado.
La alegría de los visitantes no duró mucho, posteriormente llegó una infracción en el área que sobre el minuto 28 fue sancionada por el central como penalti a favor del elenco español. Kylian Mbappé fue al cobro y no falló pese a la insistencia de Rulli para intentar atajar la pelota.
Posteriormente, en la segunda mitad, el protagonismo se inclinó hacia el lado de los locales. Primero fue Dani Carvajal, quien tras ingresar como remplazo de Alexander Arnold, fue expulsado por un golpe en el rostro de un jugador del equipo francés. Los blancos se quedaban con diez hombres.
Cuando todo parecía perdido para los merengues llegó una nueva jugada de penal. Una mano polémica en el área fue señalada como otro penalti, al que nuevamente fue Mbappé. El delantero galo ejecutó con sutileza para poner al minuto 81, la remontada y el 2-1 definitivo del compromiso.
🏁FP: @RealMadrid 2-1 @OM_Espanol— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025
⚽ 22' Weah
⚽ 29' @KMbappe (p.)
⚽ 81' @KMbappe (p.) pic.twitter.com/mXfTl2mdrg
Con este resultado, Real Madrid arranca con pie derecho su participación en la Champions League 2025/26. Los merengues saben que tiene la obligación de acabar entre los ocho mejores equipos de la tabla general para conseguir su cupo directo a octavos de final.
Ahora, los merengues se preparan para lo que sigue en la Liga. Entre sus rivales en el torneo europeo, los blancos enfrentarán también a Liverpool, Manchester City, Juventus, Benfica, Mónaco, Olympiakos y Kairat.
