Mbappé salva al Real Madrid de un papelón en su estreno por Champions

Una vez que comenzó el partido, el equipo de Roberto De Zerbi no salió a esconderse. Los franceses empezaron a crear opciones de ataque por las bandas y con diferentes jugadores llegaban hasta la puerta del arco, pero sin remates contundentes sobre la portería defendida por Courtois.

Sin embargo, la insistencia del elenco 'galo' dio frutos al minuto 22. En una jugada de contra, Timothy Weah, 'el heredero' de la leyenda africana, apreció mano a mano con el guardameta belga y definió desde el borde del área para mandarla a guardar y abrir la cuenta en un compromiso muy cerrado.

La alegría de los visitantes no duró mucho, posteriormente llegó una infracción en el área que sobre el minuto 28 fue sancionada por el central como penalti a favor del elenco español. Kylian Mbappé fue al cobro y no falló pese a la insistencia de Rulli para intentar atajar la pelota.

Posteriormente, en la segunda mitad, el protagonismo se inclinó hacia el lado de los locales. Primero fue Dani Carvajal, quien tras ingresar como remplazo de Alexander Arnold, fue expulsado por un golpe en el rostro de un jugador del equipo francés. Los blancos se quedaban con diez hombres.

Cuando todo parecía perdido para los merengues llegó una nueva jugada de penal. Una mano polémica en el área fue señalada como otro penalti, al que nuevamente fue Mbappé. El delantero galo ejecutó con sutileza para poner al minuto 81, la remontada y el 2-1 definitivo del compromiso.