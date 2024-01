Mbappé se aleja del Madrid: las nuevas condiciones para la llegada del francés

Kylian Mbappé sigue siendo uno de los temas favoritos del mercado de fichajes. Tras el anuncio del futbolista francés su decisión de no renovar con el PSG, las versiones sobre su futuro son extensas. Sin embargo, todo se ha vuelto a agitar en las últimas horas.

La directiva del club y el delantero han tenido reuniones para tratar de generar un acercamiento entre las posturas de las partes. Mientras el jugador sigue firme en su posición de no ampliar su vínculo con el equipo, los de la 'ciudad luz' apuestan por hacerle presión con la chance de quedarse toda la temporada en la tribuna.

Según las últimas noticias, desde el entorno del jugador se ha revelado que la decisión de seguir en París no es firme. Para Nasser Al-Khelaïfi y compañía, el hecho de que el atacante deje el Parque de los Príncipes se ha vuelto una realidad.

El pasado 1 de enero de 2024, el futbolista habrá finalizado su contrato con el club francés y será libre para negociar con cualquier otro club. Un punto al que el onceno galo no esperaba llegar, pero lamentablemente no ha podido dar el giro a la situación.

Real Madrid vive la otra cara de la moneda. El onceno español esperaba poder ofertar por el jugador y ahora tendrá vía libre para negociar. Desde España se habla que las posibilidades para ver a Kylian en el Bernabéu son altas y ahora, sin la presión de Qatar, todo mejora.

“Ya no habrá una prima de fichaje de 130-150 millones de euros, ni sería el mejor pagado de la plantilla. Si el francés quiere fichar por el Real Madrid, deberá ser consciente que cobrará mucho, pero mucho menos que en el PSG. Y en ese panorama, el Real Madrid tiene claro que no va a entrar en subastas por Mbappé. Debe ser el jugador el que deje claro que quiere fichar por el Real Madrid y aceptar las condiciones del club. Si no es así, no llegará al Bernabéu”, reseña Mundo Deportivo sobre el hecho".

Florentino Pérez y la directiva del Madrid ofrecerían al francés un contrato millonario y ser el mejor pagado de la plantilla. Actualmente, el costo de transferencia del futbolista ronda los 180 millones de euros.

El futuro de Mbappé sigue siendo bastante incierto. Kylian logró forzar su marcha a coste cero, lo que le da vía libre para decidir. Sin embargo, el PSG aún podría hacerle una oferta de renovación en los siguientes meses.