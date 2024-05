Mbappé se queda sin prima y sin sueldo: PSG toma radical decisión

La rivalidad entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid ha alcanzado nuevos niveles de intensidad en el mercado de fichajes debido al inminente fichaje de Kylian Mbappé por parte del gigante español. El PSG, en un movimiento sorpresivo y polémico, ha tomado una drástica decisión en medio de esta controversia.

El club de París ha decidido no pagar el sueldo del mes de abril al astro francés, quien se espera se una al Real Madrid al final de la temporada. Esta decisión ha generado una ola de controversia y ha puesto en evidencia la tensión entre el club parisino y su estrella más destacada.

¿Por qué no le pagan a Mbappé?

El impago del salario de abril está estrechamente relacionado con un acuerdo alcanzado el pasado verano entre Mbappé y el PSG. Según fuentes cercanas al asunto, el jugador se comprometió a renunciar a parte de sus primas como parte de este acuerdo. Sin embargo, esta retención de salario también incluye el impago de una bonificación considerable, elevando el monto total a unos 80 millones de euros.

Una fuente cercana a las negociaciones reveló a la AFP que "todo está a punto de resolverse", aunque no se especificó el importe exacto de la deducción. Por otro lado, otra fuente confirmó que esta decisión fue tomada por iniciativa del club sin haber informado previamente a Mbappé, lo que ha exacerbado las tensiones entre ambas partes.

El PSG ha justificado esta decisión en el supuesto compromiso verbal de Mbappé de no irse del club sin compensación. A pesar de que las conversaciones entre los abogados del club y el entorno del jugador están en curso, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Según informó L'Équipe, el PSG busca firmar por escrito el acuerdo de palabra en el que Mbappé renunciaría a su prima de "fidelidad" si no renovaba su contrato.

La cifra de 80 millones de euros corresponde principalmente a la prima de "fidelidad" a la que Mbappé supuestamente habría renunciado en agosto de 2023. La cifra de estas bonificaciones ronda los 60 a 70 millones de euros, según una fuente cercana al club, y tiene como objetivo cubrir financieramente al PSG ante la marcha del astro francés al final de su contrato en junio.

El entorno de Mbappé y el PSG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP. No obstante, ambas partes reconocieron a principios de año que el delantero había renunciado a parte de sus primas en un acuerdo alcanzado tras su baja del equipo durante un mes el verano pasado.

Kylian Mbappé, quien se espera se una al Real Madrid, firmó en 2022 un contrato con el PSG que incluía un salario de 72 millones de euros brutos anuales, una prima por fichaje de 150 millones de euros pagadera en tres plazos, y una prima de fidelidad con un importe creciente: 70 millones de euros el primer año, 80 millones el segundo, y 90 millones si se ejercía la opción a una tercera temporada.

Esta situación refleja la complejidad y la tensión en las relaciones contractuales entre los clubes de élite y sus jugadores estrella. La decisión del PSG de retener el salario y la prima de Mbappé ha desatado una polémica que probablemente tendrá repercusiones en el futuro del jugador y del club. La estrategia del PSG parece ser una medida de presión para asegurar que Mbappé cumpla con sus compromisos verbales, mientras que el jugador y su entorno buscan una resolución favorable en medio de negociaciones que aún están en curso.