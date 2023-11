Mbappé vuelve al ruedo y deja en duda su continuidad en el PSG

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé compareció este viernes ante la prensa con los 'Bleus' por vez primera desde el 15 de junio, pero evitó responder a las preguntas sobre su situación y su futuro en el París Saint-Germain.

"Había anunciado en cuanto realicé mis primeras declaraciones como capitán, que no vendría a todas las conferencias de prensa, debido al rol de Antoine Griezmann, de su experiencia. No soy su superior jerárquico. Hice las tres primeras conferencias, Antoine hizo las tres siguientes y dije que dejaríamos la puerta abierta a otros líderes, Mike Maignan, el arquero titular, o Aurélien Tchouameni", declaró de entrada Mbappé para explicar su prolongado mutismo mediático con la selección de Francia, que se produjo justo después de las tensiones con la dirección del PSG.

"Hay varios líderes, es una voluntad de compartir el liderazgo, hoy me toca a mí volver", añadió, la víspera del penúltimo partido de los 'Bleus' clasificatorio a la Eurocopa-2024, contra Gibraltar.

El campeón del mundo en 2018 fue apartado del primer equipo del PSG durante varias semanas durante la pretemporada después de haber anunciado su intención de no activar una cláusula que le permitiese prolongar su contrato por un año, hasta 2025.

Mbappé regresaría a la disciplina del equipo dirigido por Luis Enrique después de la primera fecha de la Ligue 1.

Preguntado precisamente sobre su situación contractual con el PSG, del que quedará libre en junio de 2024, la estrella de 24 años echó balones fuera sobre la cuestión.

"No es en absoluto la actualidad de la selección de Francia, vine aquí como capitán de la selección francesa y me gustaría seguir siéndolo los próximos días. Si esa cuestión os interesa mucho, hay que venir al Campus PSG, me preguntáis y responderé si soy llamado para la conferencia de prensa. ¿Normal, no? El país ante todo", respondió.

Mbappé también se refirió al entrenador del PSG, Luis Enrique, quien había estimado que no efectuó un buen partido a pesar de sus tres goles ante el Reims, el sábado en Ligue 1.

"Es un gran entrenador, me ha aportado y me ha enseñado mucho, estoy en un nivel de mi carrera en el que quiero ampliar mis recursos, convertirme en un jugador completo", precisó el delantero.

"Desde el primer día en que estuvimos al lado le dije que no tendría ningún problema conmigo, que mi único deseo era jugar a fútbol. No necesito forzosamente que el entrenador diga que soy el mejor del mundo para que juegue bien", concluyó.