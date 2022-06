"Me dolió infinitamente": Isabella Echeverri tras el 'veto' en la Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina ha vivido un momento crucial tras su última convocatoria previa a los dos partidos amistosos que vivió frente a Estados Unidos. En dicho llamado, fue muy cuestionada la decisión del técnico Nelson Abadía de no tener en cuenta a las jugadoras que presentan un gran momento en el fútbol internacional.

A través de un trino, la jugadora Isabella Echeverri, quien se ha consolidado como una de las referentes de Colomba por las denuncias públicas que ha hecho con respecto a las condiciones otorgadas a las futbolistas del país, aclaró su opinión actual con respecto al supuesto 'veto' que existe dentro de la Federación Colombiana de Fútbol:

"A todos mis queridos periodistas que me preguntan y me piden hablar de la selección: es difícil seguir hablando del tema. Ha sido un proceso de aceptación tremendo, me dolió infinitamente, me encantaría jugar la Copa América pero hoy entiendo que puedo ser feliz sin estar ahí"

Dentro de ese mismo tweet citó una aclaración con respecto a su opinión: "Es difícil seguir hablando del tema porque no se que más decir, no porque me de “miedo” o no quiera hacerlo. Seguiré defendiendo nuestras condiciones siempre, sin arrepentimientos y con valentía".

Echeverri ha hecho parte de todos los procesos de Selección Colombia, donde en 2019 logró ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y actualmente, hace parte de la plantilla del Sevilla, equipo en el que también ha ocupado el rol de capitana en varias ocasiones.