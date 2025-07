"Me duele en el alma": Luis Díaz por el fallecimiento de Diogo Jota

El colombiano Luis Fernando Díaz se pronunció este jueves 3 de julio tras conocerse el fallecimiento de Diogo Joto, su compañero en Liverpool

"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella.

Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida.

Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia.

Descansen en paz, Diogo y André", escribió el colombiano.