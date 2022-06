"Me encanta que no genere emociones": Advierten a Lorenzo tras su llegada a la Selección

Se confirmó la vinculación de Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la Selección Colombia, y solo horas después de la llegada del DT, ya hay algunos comentarios relacionados a la manera en que fue presentado, pues no se realizó de una forma muy efusiva.

No obstante, esto ha sido muy bien recibido por algunos periodistas y aficionados a la 'tricolor', quienes han aprovechado para analizar los aspectos positivos del caso.

Vea también: "Un grupo no se forma a partir de un jugador": Lorenzo confía en Luis Díaz, pero no se queda con eso

Uno de ellos, fue el comunicador Antonio Casale, quien en el programa 'En La Jugada' de RCN Radio, habló de lo que percibió de la rueda de prensa de presentación del DT.

¿Cuál es la opinión de Antonio Casale sobre Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia?

De entrada, en la emisión de este miércoles 15 de junio, manifestó que "Me encanta el ambiente desabrido de la presentación de Lorenzo", sin embargo dejó sensaciones positivas con su argumentación

"Me encanta que haya entrado con bajo perfil, me encanta que no genere emociones positivas ni negativas", continuó Casale, seguido de la explicación de su premisa, pues "es el momento exacto para que un tipo al que muchos no conocen, arranque tranquilo".

Además, apuntó que es bueno que inicie "sin que nadie lo cuestione y nadie haga algo distinto a sorprenderse por lo que pueda lograr", dándole un voto de confianza al exentrenador de Melgar.

"Cuando uno entra en bajo perfil, más que prometer, tiene que trabajar", continuó, y finalizó diciendo que "sin tanto ruido, se pueden construir grandes cosas", apostándole a la clasificación al Mundial 2026.

Le puede interesar: Lorenzo agradece a Pékerman, pero advierte que "los detalles van a marcar la diferencia"

Así las cosas, crece la expectativa por el debut de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia en donde el principal objetivo es la clasificación a la Copa del Mundo 2026, en medio de una Eliminatoria cuyo formato sigue sin definirse.