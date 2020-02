"Me frustra un poco que de la Selección nadie me vea": Jhon Córdoba

Jhon Córdoba atraviesa un gran presente en Alemania y lugo de convertirse en actor fundamental del ascenso de Colonia a la Bundesliga, el goleador colombiano sigue creciendo y se ha convertido en el goleador de su equipo a lo largo de la temporada en la primera división teutona. En 18 partidos disputados, Córdoba ha anotado siete goles y, aunque asegura que el VAR lo ha perjudicado, su balance no deja de ser favorable.

En ese sentido se refirió al último partido de su equipo, en el que se enfrentaron a Bayern Múnich y destacó la importancia de haberse alejado de la zona del descenso directo. "Me anularon dos goles, con el VAR se pierde la picardía, pero son cosas que hacen parte del fútbol. Ahora estamos a 6 puntos del descenso con un partido menos. Estamos en una buena posición, con ese margen, y el equipo está muy bien, está jugando bien y yo estoy marcando goles, lo cual ayuda mucho al equipo", afirmó al programa 'Los Dueños del Balón' de Antena 2.

Luego, señaló algunos de los puntos en los que ha crecido, pues considera que el estar atento al fallo del rival es algo que ha aprendido y que le ha dado la disputa de varios partidos: "He aprendido a estar más atento. Es algo que se aprende con los partidos y era algo que me hacía falta. Antes jugaba bien, hacía las cosas bien, pero me faltaba esa llegada a la posición de gol, ese estar más atento, lo cual ahora me permite marcar más goles".

Sobre la Bundesliga, Córdoba afirma que está peleada tanto en la punta como en el fondo: "Sí está más peleada la Bundesliga, tanto arriba como abajo. Esta Bundesliga es una liga muy competitiva y por eso está entre las mejores".

Y entonces se refiere a la posibilidad de un llamado a la Selección: "Nadie me ha mirado de la Selección, nunca me ha llegado nada. Nadie de la Selección se me ha acercado a decirme algo. No pierdo la esperanza; desde el año pasado que ascendimos con el equipo e hice los 20 goles y ahora que estoy marcando seguido, se me ha revivido esa esperanza de volver a la Selección. Algunas veces es difícil querer estar ahí y no ver mi nombre, es algo que te frustra un poco, pero yo siempre he trabajado para mí, para mi equipo y a pesar de que no ha llegado ese llamado, lo otro es lo que me mantiene fuerte".

Finalmente, sobre una posible transferencia, es claro: "Siempre mis representantes están al tanto de todo, por la posición que tengo en el equipo es difícil un cambio, pues además estoy tranquilo, estoy feliz y estoy cómodo. El cuerpo técnico del club me trata bien y ahorita estoy enfocado en mantener la categoría con el equipo, cuando termine todo, veré qué es lo mejor para mí".

Y concluye refiriéndose al VAR: "Ya todos aceptan lo que dice el VAR y, aunque todavía uno se molesta en algunos casos, como sucedió el fin de semana que marqué un gol y se anuló porque mi compañero tiene un pie adelantado. Son cosas que no termino de entender y no comparto. Para mí se debería usar para otras jugadas, pero para otras creo que no".