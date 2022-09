“Me identifico más con CR7”: Dani Alves encendió la polémica Messi vs Cristiano

A los 39 años, Dani Alves sigue vigente en el fútbol y parece que ahora está dispuesto a hablar sin tapujos sobre ciertos temas que parecían difíciles cuando hacía parte del FC Barcelona, equipo que lo tuvo en la lista hasta la temporada anterior y del que salió directo a Pumas de México.

En los últimos días, se ha hecho viral un podcast de Efrían Velarde, compañero de equipo del brasileño, en el que Alves habla de Messi vs Cristiano, una rivalidad amada por los aficionados al fútbol: "Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía. Cristiano ejemplifica, para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Yo lo respeto muchísimo y tuve la oportunidad de decírselo".

En dicho producto publicado en redes, el defensor confesó además que "llegó un momento por la rivalidad que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba. Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un 'rifirrafe', yo saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que estaba generando el Barça-Madrid afuera".

"¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle huevos? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, que nació con el talento de jugar al fuúbol y de estar en otro mundo que solo el consigue" finalizó diciendo el brasileño.

Parece que Alves solo desea demostrar que aunque hizo parte del Barcelona muchos años, tiene una admiración especial por el hombre que fue su rival eterno en el Real Madrid, el mismo con el que actualmente ya no se cruza en las canchas y que seguramente terminará la carrera en tiempo similares a él.