"Me siento como un niño": Ospina fue sincero tras su regreso a la selección Colombia

En una emotiva rueda de prensa, el portero estrella del Al Nassr, David Ospina, compartió su felicidad por volver a vestir los colores de la selección colombiana, equipo que se prepara para enfrentarse a México y Venezuela esta semana.

"Me siento como un niño de 17-18 años cuando por primera vez llegué a la Selección, después de un largo tiempo. A seguir aportando, siempre que vengo trato de dar lo mejor y ayudar desde mi experiencia. Eso es lo que puedo recalcar", expresó Ospina con una sonrisa que reflejaba su emoción.

El experimentado portero, reconocido por su destacado desempeño en el fútbol internacional, agradeció al entrenador de la selección, destacando su papel fundamental en su regreso al equipo nacional. "Gracias al profe por permitirme estar nuevamente acá en la Selección. Vengo preparándome, llego con el ritmo de los entrenamientos, los partidos amistosos. Eso me ha dado la tranquilidad, después de una lesión importante. Estoy con esa tranquilidad de que me he cuidado. Solo queda tener minutos, competencia", añadió.

Ospina, quien ha superado una lesión significativa, destacó la importancia de su preparación y participación en entrenamientos y partidos amistosos para recuperar su forma física y confianza. El arquero expresó su deseo de contribuir al equipo nacional con su experiencia y habilidades, asegurando que dará lo mejor de sí en cada oportunidad que tenga bajo los tres palos.

Con la expectativa de los fanáticos colombianos en aumento, Ospina espera con ansias volver a la acción con la camiseta nacional y contribuir al éxito del equipo en los enfrentamientos contra México y Venezuela. La vuelta del experimentado guardameta sin duda fortalecerá la defensa de Colombia y agregará experiencia valiosa al plantel dirigido por el técnico.