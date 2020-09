"Me voy feliz con el funcionamiento más que con el resultado": Julio Comesaña

Junior de Barranquilla superó 2-0 a América de Cali en el juego de vuelta de la Superliga para imponerse con un marcador global de 3-2 y de esta manera quedarse con el título.

Julio Comesaña, director técnico del conjunto 'rojiblanco' aseguró que terminó conforme con el funcionamiento de sus dirigidos más que por el resultado, teniendo en cuenta los compromisos que tiene la institución a nivel internacional en la Copa Libertadores.

"Este equipo mostró cosas que a mi me agradan, estuvimos muy atentos en todo momento y ganamos un juego ante un muy buen rival y de visitante ante todo pronostico", dijo.

Comesaña también se refirió a la confianza que ganó Junior para lo que será su encuentro ante Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Fundamentalmente ganamos en la parte futbolística, en el funcionamiento y la confianza que va a genera, todos estos aspectos tenemos que utilizarlos como un impulso y no debemos conformarnos, pero ta tendremos tiempo de pensar. Iremos a jugarnos nuestras chances, no vamos a escatimar esfuerzos para traer un buen resultado", agregó.

Por otro lado, el director técnico de Junior afirmó que la derrota del pasado martes no le hizo cambiar el pensamiento que tenía previsto para el partido de este viernes, aunque le hubiera gustado analizar el desarrollo del partido con el equipo completo y no con un jugador menos.

"La derrota no hizo cambiar nada, estaba todo previsto, en Barranquilla probamos unas cosas, pero la expulsión condicionó. Me hubiera gustado ver más tiempo al equipo completo", puntualizó.

Finalmente, Comesaña indicó que el conjunto 'tiburón' aprovechó la inclusión de jugadores como Fredy Hinestroza, quien no estuvo en la ida por estar lesionado y también apeló a lo que sus dirigidos "conocen".

"Hoy estaba de vuelta Feedy, en la ida no teníamos a los jugadores que juegan por las bandas, teníamos gente para jugar por dentro. Hoy no vi nada de lo que teníamos planeado. El equipo hizo un muy buen partido todo el tiempo, nunca nos metimos atrás. Me voy contento con lo que vi, más allá del resultado", dijo.