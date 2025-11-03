Medellín pegó primero ante Envigado y se encamina a la final de Copa

Envigado se midió contra Independiente Medellín en el partido de ida de las semifinales de la Copa Betplay. El cuadro naranja llegaba a este compromiso con la idea de hacerse fuerte en casa tras consumar su descenso a la segunda división. Los naranjas habían dejado en el camino a Millonarios, mientras que los rojos eliminaron a Santa Fe en cuartos de final.

Desde los primeros minutos, el equipo de Andrés Orozco se mostró valiente con la idea de aprovechar la contra para poder marcar diferencia. Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Restrepo se hicieron a la posesión del balón para empezar a gestionar el partido.

Las primeras acciones de cara al arco estuvieron más inclinadas para el conjunto poderoso. Con la presencia de Léider Berrío y Francisco Fydriszewski, el onceno de la capital antioqueña empezó a generar llegadas sobre la portería defendida por Juan Pablo Montoya.

Allí, el portero de los naranjas fue clave para sostener el cero en su arco. La primera parte del juego acabó igualada a cero con varias chaces de la visita, pero la defensa de la 'cantera de héroes' logró resistir el empate y generó algunos acercamientos de peligro.

Ya en la segunda mitad, el DIM salió a buscar más arriba para llevarse la ventaja del Polideportivo Sur. Cuando corrían cinco minutos de la parte complementaria llegó la polémica del partido. Didier Palacios se fue expulsando por una falta dentro del área sobre Léider Berrío.

Allí, luego del llamado del VAR, el árbitro central del partido señaló la roja y el penalti. Leyser Chaverra fue al cobro, pero se encontró con la atajada sobresaliente de Juan Pablo Montoya. El portero del Envigado mantuvo el arco en cero, pero su equipo se quedó con 10 hombres.

Desde ese momento, Medellín siguió atacando para quedarse con el triunfo. Cuando se pensaba que los rojos se iban con el empate apareció Diego Moreno para marcar el 1-0 de la ventaja para el cuadro poderoso. El jugador aprovechó para rematar de cabeza en el área y abrir la cuenta.

Ahora, tras la victoria del Medellín, el partido de vuelta se jugará el próximo 10 de noviembre en el Atanasio Girardot. El ganador de la serie se medirá al vencedor del duelo entre Nacional y América de Cali, donde los verdes lideran la llave por 4-1.