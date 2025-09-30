Medellín recibió mala noticia de Dimayor: se confirmó fuerte sanción

Deportivo Independiente Medellín recibió una mala noticia este martes 30 de septiembre antes de visitar a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.

Según se dio a conocer en la resolución 099 de 2025, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional informó las sanciones que deberán cumplir el delantero Brayan Muñiz y el preparador físico Álvaro Medina.

León Muñiz y Medina fueron sancionados, luego de haber sido expulsados el pasado miércoles 24 de septiembre en el juego de ida ante Santa Fe, el cual terminó con victoria 2-1 a favor del equipo bogotano.