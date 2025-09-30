Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 18:16
Medellín recibió mala noticia de Dimayor: se confirmó fuerte sanción
Alejandro Restrepo, técnico de Medellín, deberá buscar alternativas.
Deportivo Independiente Medellín recibió una mala noticia este martes 30 de septiembre antes de visitar a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.
Según se dio a conocer en la resolución 099 de 2025, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional informó las sanciones que deberán cumplir el delantero Brayan Muñiz y el preparador físico Álvaro Medina.
León Muñiz y Medina fueron sancionados, luego de haber sido expulsados el pasado miércoles 24 de septiembre en el juego de ida ante Santa Fe, el cual terminó con victoria 2-1 a favor del equipo bogotano.
Fuerte sanción a Brayan León
Brayan León Muñiz, quien agredió con un insólito pelotazo al argentino Marcelo Meli cuando estaba tendido sobe el césped del estadio Atanasio Girardot, fue castigado con tres fechas de sanción por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra oficial de parido. Art. 64 literal b), del Código Disciplinario Único de la FCF", según se informó en la resolución.
De esta manera, el atacante no estaría disponible para el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay y para ninguno de los dos encuentros de la ronda semifinal.
Sin embargo, Medellín podría utilizar al delantero, gracias a la convocatoria de Juan David Arizala a la Selección Colombia sub 20 que está disputando la Copa del Mundo de la categoría.
Por otro lado, Medellín tampoco podrá contar con Álvaro Medina, quien se desempeña como preparador físico, quien también fue expulsado en el encuentro contra Santa Fe.
Medina estará ausente por seis fechas por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra oficial de parido. Art. 64 literal b), concordante con el numeral 5) del artículo 75, del Código Disciplinario Único de la FCF", explica la resolución.
