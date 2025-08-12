Medellín sufre baja sensible por fractura: se pierde el resto de la temporada

Independiente Medellín no ha tenido una buena temporada 2025, cuenta con importantes resultados que han llevado tanto al equipo masculino como femenino a las instancias finales de sus respectivas competencias, pero hasta el momento se han quedado con las "manos vacías" en cuanto a títulos.

Alejandro Restrepo no se ha podido recuperar de la final que perdió ante Santa Fe en el semestre de apertura y Carlos Ariel Osorio pasa por un momento similar con la escuadra femenina, el cual podría llegar a empeorar tras la ausencia significativa de Valentina Rojas, quien se perdería el resto de la temporada tras una delicada lesión.

Valentina Rojas sufrió lesión con Medellín en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina

El 'poderoso de la montaña' se reestructuró de buena manera para asumir una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, en la cual decidió contar con la presencia de una jugadora influyente como Valentina Rojas, quien llegó desde Deportivo Pereira.

La jugadora de tan solo 19 años se ha convertido en una de las piezas clave de Osorio desde que estaban en el cuadro 'matecaña' y en Medellín le siguió dando el voto de confianza para ser titular indiscutible. Rojas es una de las goleadoras de la presente edición con ocho anotaciones, pero todo parece indicar que la cifra se quedaría ahí estancada tras una lesión que le impediría terminar la temporada.