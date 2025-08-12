Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 16:36
Medellín sufre baja sensible por fractura: se pierde el resto de la temporada
Medellín se queda sin importante figura para el resto de la temporada por una fractura en la tibia.
Independiente Medellín no ha tenido una buena temporada 2025, cuenta con importantes resultados que han llevado tanto al equipo masculino como femenino a las instancias finales de sus respectivas competencias, pero hasta el momento se han quedado con las "manos vacías" en cuanto a títulos.
Alejandro Restrepo no se ha podido recuperar de la final que perdió ante Santa Fe en el semestre de apertura y Carlos Ariel Osorio pasa por un momento similar con la escuadra femenina, el cual podría llegar a empeorar tras la ausencia significativa de Valentina Rojas, quien se perdería el resto de la temporada tras una delicada lesión.
Le puede interesar: Medellín le ganó sufriendo a Llaneros y se metió entre los ocho
Valentina Rojas sufrió lesión con Medellín en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina
El 'poderoso de la montaña' se reestructuró de buena manera para asumir una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, en la cual decidió contar con la presencia de una jugadora influyente como Valentina Rojas, quien llegó desde Deportivo Pereira.
La jugadora de tan solo 19 años se ha convertido en una de las piezas clave de Osorio desde que estaban en el cuadro 'matecaña' y en Medellín le siguió dando el voto de confianza para ser titular indiscutible. Rojas es una de las goleadoras de la presente edición con ocho anotaciones, pero todo parece indicar que la cifra se quedaría ahí estancada tras una lesión que le impediría terminar la temporada.
La escuadra antioqueña dio a conocer que Valentina habría sufrido una fractura en la tibia derecha, producto de un choque con una futbolista de Orsomarso en el marco de la fecha 2. Su proceso de recuperación sería de 6 a 8 semanas aproximadamente.
En otras noticias: Colombia tendrá la categoría C: ya hay fecha y detalles
Lea también: Medellín confirmó el tiempo de baja que tendrá Washington Aguerre; varios partidos fuera
Próximo partido de Medellín en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina
En el marco de la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina, Independiente Medellín volverá a auspiciar como local en el Estadio Atanasio Girardot contra Deportivo Cali, duelo que se llevará a cabo el jueves 14 de agosto sobre las 19:30 hora Colombia.
Fuente
Antena 2