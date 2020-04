Medellín trabaja para ayudar a sus hinchas varados en Buenos Aires

En medio de la difícil situación que se presenta a nivel mundial y del cierre de fronteras de la mayoría de los países, un grupo de hinchas de Independiente Medellín, quienes viajaron para acompañar a su equipo en la Copa Libertadores, no pudieron dejar el territorio argentino y se encuentran en la capital del país del sur del continente a la espera de una solución pues no tienen recursos para mantenerse y el hotel donde se hospedaron mientras duró su cuarentena, no está dispuesto a albergarlos por más tiempo.

Le puede interesar: Vuelta y Giro moverían su calendario para que se pueda hacer el Tour 2020

Teniendo esto en cuenta, Medellín busca la forma de ayudar a sus aficionados y consciente de su situación intenta trabajar de la mano con la Dimayor y con la Defensoría del Pueblo para traerlos de regreso a Colombia. "Estamos haciendo labores con Cancillería, Defensoría del Pueblo y Dimayor para intentar poderlos traer pronto de allá. Esto se ha atrasado por el problema de salud que se está enfrentando. Dimayor nos está colaborando, buscando el vuelo para poder traerlos hacia acá", aseguró Juan Bernardo Valencia, Gerente del club poderoso, en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

De igual manera, aseguró que las condiciones en las que se encuentran los hinchas no es favorable, motivo por el que es importante traerlos. "Los aficionados no están en condiciones aptas para un ser humano. El episodio fue complejo para ellos, los muchachos pasaron momentos muy incómodos. Hay ansiedad para que estén acá, porque han pasado un momento muy incómodo para ellos", sentenció el propio Valencia.

Lea también: La estrategia del América para entrenar a sus jugadores en cuarentena

Desde la institución deportiva esperan que en Argentina se logre trabajar con el Consulado colombiano en el país, para encontrar una solución lo antes posible, situación que se presenta complicada entendiendo que se trata de 14 personas y que, aunque su situación es complicada, habría que ver de qué forma, sin tener que invertir en un vuelo únicamente para ellos, se consigue repatriarlos.