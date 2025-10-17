Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 18:19
Medellín vs Fortaleza EN VIVO 17 de octubre: Liga Betplay 2025
Medellín busca un triunfo para asegurar su presencia en los cuadrangulares del segundo semestre.
Medellín se enfrenta a Boyacá Chicó en el partido por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025. Los poderosos buscarán un triunfo para asegurarse en la parte de la tabla luego de un andar bastante bueno en el segundo semestre.
Para esta oportunidad, los paisas llegan en medio de buenas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar una victoria para asegurar su paso a los cuadrangulares. Sin embargo, el elenco antioqueño también quiere sumar para mantenerse en la parte alta de la tabla de la reclasificación.
Del lado del onceno bogotano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla pensando en lograr el tiquete a Cuadrangulares. Los amix saben que se juegan una oportunidad importante para llegar a semifinales.
Siga Medellín vs Fortaleza EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre Medellín y Fortaleza por la fecha 16 de la Liga BetPlay se juega este viernes 17 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
Fuente
Antena 2