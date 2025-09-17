Media Europa pelea por joya ecuatoriana de 15 años: pagarían 7 millones de euros

Sin duda alguna, Independiente del Valle demuestra que sigue siendo la cuna del fútbol ecuatoriano. Varios clubes de Europa ya conocen al cuadro ‘Negriazul’ como un equipo que saca joyas al fútbol internacional como sucedió con Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié o Joel Ordóñez que son los futbolistas que más mercado han tenido últimamente.

Vea también: La FIFA sancionó a Deportivo Pereira

Independiente del Valle es uno de los equipos más importantes de Ecuador con esa visión que tienen. Además, en el último tiempo ha logrado grandes resultados especialmente en copas internacionales ganando dos Copa Sudamericana en 2019 y en 2022. En esa misma línea, no se cansan de sacar jugadores al exterior.

En ese orden de ideas, Europa ya ha puesto los ojos en una de las joyas que tiene Independiente del Valle y que podría vender en estos momentos con tan solo 15 años. Se trata nada más ni nada menos que de Deinner Ordóñez, defensor central que cuenta con un porte de 1,88 metros de altura. Una estatura ideal para consolidarse en suelo europeo.

A sus 15 años, Deinner Ordóñez ya ha jugado la Copa Libertadores Sub-20, ha tenido proceso en la selección de Ecuador Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Además, ya cuenta con titularidades en el Sudamericano Sub-17 en 2025. Por esta razón, su nombre ya está en conocimiento de la Premier League, Bundesliga, Liga de España y en Portugal. De hecho, estas ligas ya saben cuánto deben pagar por ficharlo.

LOS SEIS CLUBES QUE QUIEREN FICHAR A DEINNER ORDÓÑEZ

Independiente del Valle ya tiene conocimiento de los clubes que quieren contar con Deinner Ordóñez. No quieren perder tiempo y ya hay intereses del Chelsea, Liverpool y Brighton en la Premier League para quedarse con los servicios del juvenil de 15 años, que, de igual forma, seguramente llegará cuando cumpla 18 años para que tomen regularidad en Independiente del Valle.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras sanción de Dimayor a Nacional

Sin embargo, estos tres clubes no van solos con el interés de fichar al juvenil. Se le suman Wolfsburgo de la Bundesliga, Benfica de la Primeira Liga de Portugal, y, nada más ni nada menos que el FC Barcelona que quieren contar con el futbolista que ya es presente y futuro de la selección de Ecuador y del fútbol ecuatoriano.

Para Deinner Ordóñez recalar en el fútbol europeo puede ser un gran punto de partida. Tan joven y ya armar guerra de seis equipos que lo quieren habla muy bien de su presente y futuro. Bajo ese panorama, el reconocimiento que ha tenido en la Sub-20 jugando Copa Libertadores y en la selección le dan la mano.

¿CUÁNTO DEBEN PAGAR POR EL JUVENIL ECUATORIANO?

Ante tantos intereses de los clubes de Europa en fichar a Deinner Quiñones apareció Independiente del Valle que quiere poner un seguro en el defensor central de 15 años. En ese sentido, el equipo ‘Negriazul’ ya les hizo saber cuánto dinero tendrán que pagar.

Lea también: América suma problemas: nueva alarma por perdida clave para 2026

La cifra por el juvenil asciende a los 7 millones de euros. Ese será el punto inicial por parte de Independiente del Valle para aceptar una oferta. Cuatro campeones de Champions se interesaron por el jugador, pero hasta ahora no ha habido mayor movimiento con su fichaje.