Atlético Nacional quedó eliminado de los cuadrangulares de la Liga Betplay y tras ver esa situación, Paulo Autuori está armando ya su equipo para el 2023, pero dentro de los planes no estaban los tres primeros jugadores que salieron del club: Daniel Mantilla, Andrés 'Rifle' Andrade y Alexander Mejía.

Hablando precisamente del último que se nombra, hace pocas horas dio una entrevista en la que contó más a detalle la situación que vivió dentro del club: "cuando me avisaron que no seguía en Nacional, yo termino el entrenamiento, me sorprendieron porque tenía la esperanza que me dijeran que tenía seis meses más o un año más y luego replanteamos la parte económica".

"Me citan, me dicen que no me van a renovar, y muchas gracias. ‘Si quieres retírate y te hacemos una despedida’. Me dejaron frío y yo le dije al presidente (Mauricio Navarro) que nadie me iba a retirar, yo me retiraba cuando quisiera, porque yo tengo fútbol para dar, todavía tengo entusiasmo" fue lo que inició diciendo el jugador en una entrevista con La Tertulia Verdolaga.

Por otro lado, hizo énfasis en que "por lo menos me hubieran dejado terminar el contrato que tenía hasta diciembre, de pronto en ese tiempo, me podían hacer algún homenaje, pero me despiden con una foto en camisilla, por lo menos me hubieran despedido con otra camiseta, algo bien bonito. Fue feo, pero es un aprendizaje, no ha sido fácil este momento".

"Algo pasa, quisiera saber qué es lo que pasa por la mente de los directivos, porque han resultado cosas que al hincha no le gusta y al que realmente tiene pasión por estos colores no le gusta. En un año pasaron cuatro técnicos y dos presidentes, eso nunca se había visto en Nacional. Cuando resultan ese montón de situaciones, las cosas no van a salir bien, ni aquí, ni en ningún otro equipo del mundo" agregó el jugador, quien no tenía 'tapujos' para mostrar su descontento con la administración del equipo de sus amores.

Finalmente, confesó lo que pasó desde el retorno de Autuori: "en 15 días no hubo muchos cambios y la eliminación aceleró muchas cosas, pienso que mi salida la tenían planeada mucho antes".

Con estos detalles, Mejía dio a conocer que realmente la despedida fue inesperada y que no tiene explicaciones para lo que había ocurrido; además, dejó claro que todavía no resuelve su futuro y por ahora solo se está dedicando a pasar tiempo de calidad con su familia.