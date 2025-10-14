Melgar vs Alianza Universidad EN VIVO hora y canal para ver Liga 1

Melgar

El equipo arequipeño arranca este partido con la obligación de volver a hacerse fuerte de local. En su último cotejo igualó 0-0 frente a Grau, lo cual dejó un sabor de oportunidad perdida. En las últimas cuatro jornadas, Melgar ha sumado dos victorias y dos empates, con diez goles a favor y solo tres en contra. Tiene claro que no puede permitirse más traspiés en casa y buscará imponer su jerarquía.

Alianza Universidad

Por su parte, la UDH llega con la esperanza de seguir sumando lejos de su estadio. Su última presentación dejó una victoria frente a Alianza Lima, lo que le da ánimo y confianza para este cruce. Sin embargo, también carga con la presión del promedio acumulado y la necesidad de alejarse de la zona de descenso, por lo que este partido puede marcar una línea para su permanencia.