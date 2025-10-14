Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 16:43
Melgar vs Alianza Universidad EN VIVO hora y canal para ver Liga 1
Melgar recibe a Alianza Universidad por partido válido por la fecha 14 de la liga peruana.
Melgar y Alianza Universidad se enfrentan por la fecha 14 de la liga peruana, en una de las últimas jornadas de liga los dos equipos buscarán una victoria que los acerque a los equipos de vanguardia.
Un partido que promete ser emocionante y atractivo.
Melgar
El equipo arequipeño arranca este partido con la obligación de volver a hacerse fuerte de local. En su último cotejo igualó 0-0 frente a Grau, lo cual dejó un sabor de oportunidad perdida. En las últimas cuatro jornadas, Melgar ha sumado dos victorias y dos empates, con diez goles a favor y solo tres en contra. Tiene claro que no puede permitirse más traspiés en casa y buscará imponer su jerarquía.
Alianza Universidad
Por su parte, la UDH llega con la esperanza de seguir sumando lejos de su estadio. Su última presentación dejó una victoria frente a Alianza Lima, lo que le da ánimo y confianza para este cruce. Sin embargo, también carga con la presión del promedio acumulado y la necesidad de alejarse de la zona de descenso, por lo que este partido puede marcar una línea para su permanencia.
Hora y canal para ver el partido
El partido se disputará hoy 14 de octubre de 2025 a partir de las 6:00p.m.y se podrá disfrutar por la señal en vivo de L1Max.
Fuente
Antena 2