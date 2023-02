Menciona a James Rodríguez sin decir su nombre: Rafa Benítez lo volvió a hacer

Rafa Benítez es uno de solo entrenadores más reconocidos del fútbol mundial. El entrenador brilló durante su época en el Liverpool y llegó a estar sentado en el banquillo de grandes clubes como Chelsea y Real Madrid.

Justamente su paso por el conjunto español lo hizo encontrarse con uno de los jugadores colombianos más populares de la historia. Benítez fue entrenador del conjunto 'merengues' cuando James Rodríguez aún formaba parte de la plantilla 'merengue'.

Su relación desde el inicio no fue la mejor, el colombiano no logró sumar minutos y fue relegado al banquillo de suplentes, dando continuidad al momento complicado que había vivido con Zinedine Zidane.

Hace unos días, el entrenador hizo algunas revelaciones sobre lo que pasó con el colombiano y otros jugadores en su paso por el Bernabéu.

Sin embargo, en una entrevista concedida al diario 'El País ' de España, Benítez ratificó que algunos futbolistas, como el cucuteño, no aceptaron su papel en el equipo.

Al preguntarle si los jugadores estaban con él, el técnico señaló: "Otra mentira, sigo en contacto con algunos de ellos, pero cuando sale un entrenador hay que justificarlo. Algunos de los que no estaban contentos salieron del Madrid un poquito más tarde que yo y otros tardaron un poco más. No estábamos tan desencaminados. Juegan once y algunos aceptan su papel y otros no. A partir de ahí necesitas respaldo. Si no lo tienes, es difícil".

Aunque el técnico no mencionó puntualmente al cafetero, es claro que uno de los jugadores con los que más problemas tuvo, fue precisamente el '10'. Situación que se replicó cuando ambos volvieron a cruzarse en el Everton.