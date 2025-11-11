Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 08:14
Méndez confirmó futuro de Mosquera en Santa Fe tras millonaria oferta
Eduardo Méndez habló sobre la salida de Santiago Mosquera de Santa Fe.
Independiente Santa Fe vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque está a punto de conseguir otro milagro como lo es la clasificación a los cuadrangulares tras un semestre de clausura lleno de varios contratiempos, sino porque estaría también a punto de perder a una de sus principales figuras.
Harold Santiago Mosquera se ha convertido en uno de los referentes del cuadro 'cardenal' por sus goles y la entrega en cada uno de los partidos, en donde justamente ya ha logrado rescatar dos victorias en los últimos minutos. Lamentablemente su futuro estaría afuera del equipo para 2026 tras vencerse su contrato en diciembre, tal como lo confirmó el presidente, Eduardo Méndez.
Le puede interesar: Santa Fe 'escarba' en América pensando en la Copa Libertadores
Méndez confirmó la millonaria oferta que tiene Mosquera para salir de Santa Fe
Para nadie es un secreto que desde que Mosquera llegó nuevamente a Santa Fe retomó un gran nivel y se convirtió en uno de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay. Logró salir campeón con el equipo anotando uno de los goles en la gran final y esto le comenzó a abrir varias puertas a nivel nacional e internacional.
Harold Santiago todavía tiene futuro ya que solo tiene 30 años, otro factor clave para que varios equipos se empiecen a interesar por él. Méndez justamente confirmó esta situación al dar a conocer que su contrato finaliza en diciembre y que le queda muy difícil renovarlo, ya que las ofertas que están llegando tienen números muy elevados que no puede igualar por la seguridad económica del club.
"La verdad yo con él hablé, hablé con sus empresarios y para Santa Fe es imposible pagarlo. Santa Fe debe ser responsable, yo todavía tengo compromisos que no nos pueden perjudicar. La relación con él es excelente, me ha manifestado muchas cosas, le han ofrecido mucha plata, nosotros le hemos hecho contraofertas, pero al ver usted números tan grandes lo hace inalcanzable. A mi me gusta la responsabilidad, no quiero un Santa Fe que en febrero no tenga con qué pagar, así que yo pienso que este es un compromiso cerrado contra un club que le hizo una oferta inalcanzable".
En otras noticias: Todos se pelean por Harold Santiago Mosquera
Lea también: Santa Fe se arma para Libertadores: renovación es oficial hasta 2027
¿Cómo le fue a Harold Santiago Mosquera en Santa Fe?
El delantero de 30 años arribó nuevamente el Fútbol Profesional Colombiano en el semestre de clausura de la temporada 2024 y desde entonces ha tenido la oportunidad de disputar 68 partidos, más 4.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 14 goles y 13 asistencias.
Fuente
Antena 2