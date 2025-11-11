Méndez confirmó futuro de Mosquera en Santa Fe tras millonaria oferta

Independiente Santa Fe vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque está a punto de conseguir otro milagro como lo es la clasificación a los cuadrangulares tras un semestre de clausura lleno de varios contratiempos, sino porque estaría también a punto de perder a una de sus principales figuras.

Harold Santiago Mosquera se ha convertido en uno de los referentes del cuadro 'cardenal' por sus goles y la entrega en cada uno de los partidos, en donde justamente ya ha logrado rescatar dos victorias en los últimos minutos. Lamentablemente su futuro estaría afuera del equipo para 2026 tras vencerse su contrato en diciembre, tal como lo confirmó el presidente, Eduardo Méndez.

Méndez confirmó la millonaria oferta que tiene Mosquera para salir de Santa Fe

Para nadie es un secreto que desde que Mosquera llegó nuevamente a Santa Fe retomó un gran nivel y se convirtió en uno de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay. Logró salir campeón con el equipo anotando uno de los goles en la gran final y esto le comenzó a abrir varias puertas a nivel nacional e internacional.

Harold Santiago todavía tiene futuro ya que solo tiene 30 años, otro factor clave para que varios equipos se empiecen a interesar por él. Méndez justamente confirmó esta situación al dar a conocer que su contrato finaliza en diciembre y que le queda muy difícil renovarlo, ya que las ofertas que están llegando tienen números muy elevados que no puede igualar por la seguridad económica del club.