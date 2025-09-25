Méndez destapó la dura verdad sobre la oferta que sacó a Bava de Santa Fe

Bava se fue de Santa Fe por millonaria oferta de Cerro Porteño

Durante la entrevista con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, el presidente de Santa Fe confesó que el técnico se va porque ya venía en conversaciones con el club paraguayo desde hace tiempo

"El profe me manifestó a mí que le había llegado la oferta el día lunes, eso fue lo que me dijo. Yo me acerqué a donde él, pero ya había tomado la decisión de retirarse. No hablamos de números, tampoco creo que me fuera a aceptar. Los números que él me puso acá y que Cerro le iba a entregar eran inalcanzables para nosotros", dijo inicialmente el presidente, apuntando que se enteró con muy poco tiempo de reacción.

Sin embargo, Méndez aclaró que Bava se fue por una oferta de casi el triple de lo que ganaba en Santa Fe: "Aprovecho para decirle a la afición que aunque se hubiera hecho la renovación, una oferta de esas, él la iba a tomar y se iba a ir. A él casi le triplican el sueldo de acuerdo a lo que él me mostró".

La revelación del presidente también apuntó que aunque el entrenador hubiera logrado el título de Liga, el semestre pasado, la idea de proteger la economía del club está por encima de todo. Ahora, se espera que Francisco López tome el mando de la plantilla cardenal a la espera de definir un nuevo estratega en propiedad.