Méndez destapó la verdad de Bava en Santa Fe: el DT hizo todo mal

Santa Fe vuelve a estar en el "ojo del huracán" del FPC, ya que además de no contar con un rendimiento estable en la Liga BetPlay, sufrió un duro golpe protagonizado por parte del Jorge Bava, quien dio a conocer que dejaría de ser el director técnico del cuadro 'cardenal' tras el partido de ida de la Copa BetPlay ante Independiente Medellín.

En los últimos días hubo gran revuelo con respecto a esta noticia, ya que desde Paraguay lo confirmaban como el nuevo estratega de Cerro Porteño, en Colombia el presidente, Eduardo Méndez, organizó una rueda de prensa para aclarar que todavía tenía contrato hasta diciembre y lo estaban intentando renovar, pero al final no lo pudo retener tras la jugosa oferta por la que se habría ido con todo su cuerpo técnico.

Le puede interesar: Rodallega tomó decisión tras la salida de Jorge Bava de Santa Fe

Méndez se enteró de una cruda manera de la salida de Jorge Bava

La polémica por Bava se comenzó a dar luego del partido de Santa Fe ante Deportivo Pasto el sábado 20 de septiembre, se dio a conocer por distintos medios, Jorge Bava habría recibido una oferta formal por parte de Cerro Porteño en donde además se mencionaba que los paraguayos estaban dispuestos a pagar la cláusula de recisión de su contrato, un hecho que cada vez va tomando más fuerza.

Eduardo Méndez quien salió a dar la cara y confirmó que el técnico ya se encontraba rumbo a Medellín con los jugadores para jugar la Copa BetPlay y que ya habían hablado para determinar su continuidad, pero justo sobre el final del partido ante el 'poderoso de la montaña' el uruguayo confirmó su salida, lo que posteriormente llevó a dar al presidente 'cardenal' su versión de los hechos en donde el panorama no es nada favorecedor por parte de Bava.