Menotti y su polémica opinión sobre quién era mejor entre Maradona y Pelé

El mundo del fútbol está de luto con la noticia del fallecimiento de César Luis Menotti a los 85 años este 5 de mayo. Conocido como el 'flaco', Menotti dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y mundial, siendo el director de Selecciones de Argentina y el estratega que llevó a la albiceleste a su primer título mundial en 1978.

Sin embargo, más allá de sus logros en los banquillos, Menotti también era reconocido por sus opiniones contundentes, especialmente en temas tan debatidos como la comparación entre grandes figuras del fútbol como Pelé y Maradona.

La opinión de Menotti sobre Pelé y Maradona

Para muchos argentinos, la respuesta a la pregunta sobre quién era el mejor entre Pelé y Maradona era evidente. Sin embargo, Menotti siempre mantuvo una posición clara y polémica al respecto.

En una entrevista con Radio Splendid en marzo pasado, Menotti destacó a Pelé como el mejor jugador de la historia, por encima de Maradona y Lionel Messi. "Si hubiese jugado hoy ganaría él solo los partidos", afirmó de manera contundente.

El exentrenador no titubeó al ser parte de la eterna discusión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. En su análisis, Menotti mencionó a otros grandes como Cruyff, Di Stéfano y Messi, pero su elección fue clara. Recordando su experiencia al lado de Pelé en el Santos en 1968,

Menotti compartió una anécdota reveladora: "Un día Pelé salta, saltó dos metros, y dio un pase con el pecho de 20 metros que lo dejó a uno solo. Uno me dijo ‘este hijo de p... no es un jugador de fútbol’. Y no, es verdad. Un jugador de fútbol no hace esos pases, no da un pase con el pecho. Pelé fue lo más grande que vi en mi vida”.

Las palabras de Menotti generaron una oleada de reacciones en Argentina y en el mundo del fútbol. Su firme convicción sobre la supremacía de Pelé y su argumento basado en su experiencia directa con el astro brasileño añadieron peso a su opinión. La comparación entre Pelé y Maradona es un tema sensible para los argentinos, quienes han elevado a Maradona a un pedestal casi sagrado por sus hazañas con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, Menotti, con su autoridad dentro del fútbol, desafió esa narrativa y defendió a Pelé como el mejor de todos los tiempos, lo cual generó debate y controversia en un país donde Maradona es considerado un ídolo nacional.

