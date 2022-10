¿Mensaje de despedida? La reacción de Cristiano tras ser apartado en el Manchester United

El presente de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no es el mejor. El atacante portugués sigue sin tener los minutos esperados y fue suplente en el último compromiso ante Tottenham donde se fue al vestuario antes de acabar el compromiso.

Tras las imágenes que le dieron la vuelta al mundo, el atacante luso estuvo en el centro de la polémica. Luego de los sucedido Erik Ten Hag, entrenador de los 'Red Devils' señaló que se ocuparía del asunto.

Lo cierto es que la situación que vive CR7 en el equipo de Old Traford noes cómoda. Cristiano ha sido una leyenda en todos los niveles del fútbol y ahora en el ocaso de su carrera es poco justa la manera como está acabando.

Por medio de las redes sociales, el delantero portugués dejó un mensaje que aunque parece un alivio para los hinchas también hace pensar que el final de su carrera se acerca a pasos gigantes.

El mensaje de Cristiano a través de su cuenta de Instagram

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. no he cambiado, soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”.

“Los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes. A veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”.

“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”.

Por ahora, no se sabe cuál será el futuro del delantero portugués, pero su presenta indica que podría cambiar de equipo para el siguiente año.