Boca Juniors tiene en el punto de mira a Edwin Cardona, sobre todo con el cambio de presidente y la llegada de Juan Román Riquelme al organigrama del club xeneize’. El ídolo del club argentino es un enamorado del estilo de juego del colombiano y por ello se propuso llevar a cabo el regreso del futbolista en 2020.

Pero para ejectuar la operación, primero tenía que darse la desvinculación del jugador en el Monterrey. El contrato entre el paisa y el cuadro mexicano iba hasta mediados de este año, luego de jugar en 2019 con el Pachuca. No obstante, ambas partes alcanzaron un acuerdo y Cardona se convirtió en agente libre.

Vea también: Atlético de Madrid lanza nueva oferta millonaria por Cavani; hay nervios en el PSG

Así las cosas, todo estaba dado para la vuelta del volante de 27 años a Boca Juniors. Incluso la prensa argentina ya daba como un hecho el arreglo con la directiva y se aseguraba que, con el transcurrir de los días, se iba a ser oficial el fichaje. Sin embargo, en las últimas horas surgió un problema en la negociación.

El lío en cuestión, entonces, no es otro que Pachuca tras conocerse que es dueño de la mitad del pase de Edwin Cardona y que el mediocampista también tiene contrato con los ‘Tuzos’. Así lo dio a conocer Luis Fregossi, periodista de la página Mundo Boca.

Le puede interesar: Falcao sigue en racha: golazo ante el equipo de Rodallega

"Ahora veo algunos "periodistas" que se informaron y averiguaron que Cardona todavía tiene un 50 por ciento de su pase en Pachuca. Bien. ¿Pachuca le pondrá trabas a Cardona para rescindir? En principio se cree que no, ya que Monterrey ya le rescindió. Veremos cómo sigue esta historia", escribió a través de Twitter.

Así mismo, agregó que en "Boca nadie está enterado de que Cardona haya rescindido también con Pachuca. Por ahora no hay nada, me dicen. No sean ansiosos. Esperen unos días más".