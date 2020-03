Agente de Pogba volvió a referirse a la salida del futbolista de Manchester United

El polémico representante de jugadores, Mino Raiola, siempre genera polémica con sus declaraciones y sus últimas palabras no fueron la excepción, pues, aunque más que polémica, lo suyo dejó abierta la puerta para que Paul Pogba llegue a Real Madrid, movimiento que ha encabezado los rumores desde antes del inicio de la presente temporada y que se podría concretar al término de la misma.

En diálogo con Marca, Raiola analizó la actualidad de Pogba y, como es inevitable, mencionó al 'Merengue' minutos después: "Paul está atravesando una situación difícil, sin embargo, está concentrado en el equipo y en lograr que un gran final de temporada para Manchester United. Él quiere que el club tenga un gran final de año competitivo y pueda volver a la Champions League".

"No puedo decir qué sucederá, a día de hoy es imposible saberlo. Por ahora, el equipo está a la espera y aunque sobre el jugador hubo interés, la transferencia no se pudo dar. El año pasado ya no cuenta más, así que hay que mirar al frente y esperar por lo que viene. Yo tengo una muy buena relación con Real Madrid, estoy constantemente en contacto con José Ángel Sánchez y me gusta mucho discutir de fútbol y cuestiones de la Fifa con él, porque su opinión me interesa", recalcó.

Y para concluir, le abrió las puertas a la posible transferencia de Pogba al equipo de Zidane "Quiero llevar un gran jugador a Real Madrid en algún momento, lo intentaré en el próximo mercado de pases. Sería un honor para mí y mis futbolistas porque Real Madrid es un gran club".

Raiola ha tenido múltiples problemas con el cuerpo técnico y la dirigencia de Manchester United por sus constantes acercamientos de jugadores al club blanco de la capital española y sus constantes amenazas hacia el club, en las que asegura que sacará al jugador más valioso del plantel de allá. ¿Lo logrará esta vez?