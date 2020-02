América de México confirmó oferta por Roger Martínez

El delantero colombiano de 25 años Roger Beyker Martínez ha estado en el ojo del huracán en los últimos días en América de México después revelar su intención de dejar el conjunto 'azulcremas' para irse al fútbol de Europa.

Al conocerse su propósito, el director técnico y directivos de las 'águilas' no pudieron ocultar su incomodidad por lo que decidieron apartarlo del primer equipo y no tenerlo en cuenta para las primeras fechas de la Liga MX 2020.

Tras algunos días de incertidumbre, al parecer le habría surgido una importante opción al colombiano para que continúe su carrera deportiva. Y es que Miguel 'piojo' Herrera, entrenador de América, confirmó en diálogo con el programa 'Más Deporte' de Televisa que el equipo mexicano recibió una oferta que está dispuesto a aceptar.

"Tenemos una muy buena oferta que el club está por aceptar, obviamente también la tienen que aceptar ellos. Teníamos ofertas para que se fuera prestado, pero prestado no va a salir. Es un jugador de las buenas inversiones que ha hecho el América", afirmó el estratega.

De igual forma, Herrera manifestó que el colombiano tomó una mala decisión al elegir salir de América ya que lo perjudicó por que los directivos del equipo dieron la orden de no seguir utilizándolo.

"Él tomó una decisión y se equivocó. La decisión me rebasó, vino una orden que hay que acatar. Yo nunca dejo que me impongan jugadores pero también entiendo las molestias", aclaró.

Hace algunos días, Roger Martínez había afirmado era injusta la situación que estaba viviendo en América.

"La verdad es una situación complicada por la que estoy pasando. Yo tengo tres años más de contrato con América, he venido entrenando al 100%, como siempre lo hago y la situación es que no me han dado la oportunidad de jugar. Se han dicho muchas cosas, como que yo me quiero ir del club, pero la verdad es que no es así. Si dije hace poco que si llegara una oferta de Europa, la considerarán. Pienso que han malinterpretado las cosas y, si es así, ofrezco disculpas. Siempre he estado bien en el club, me he sentido bien", puntualizó el futbolista.