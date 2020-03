Analiza opciones: un equipo de la Premier y dos de la Serie A quieren a Santiago Arias

Santiago Arias analiza su futuro, en medio de la cuarentena que el Atlético de Madrid le ordenó a todos los jugadores de su plantilla. El colombiano no ha podido consolidarse en el equipo dirigido por Diego Simeone, y por eso analiza su futuro con varias ofertas que podrían entrar en juego apenas se abra el mercado de fichajes.

Suplente habitual del cuadro rojiblanco, el lateral derecho tendría opciones en la Premier League. Se habla del Everton, equipo dirigido por Carlos Ancelotti, técnico que anteriormente lo quiso fichar cuando dirigía al Napoli. No obstante, el cuadro del sur de Italia, precisamente, también sería uno de los candidatos para hacerse con los derechos deportivos del jugador de 27 años en el periodo de traspasos.

Ahora bien, el Ínter de Milán, uno de las escuadras punteras de la Serie A de Italia también meditaría la posibilidad de contar con el lateral antioqueño en un intercambio por Sime Vrsaljko. Cabe recordar que dicho jugador había pasado por el Atlético de Madrid, pero no contó para Simeone. Ahora el equipo colchonero buscaría volver a tenerlo en sus filas para el curso venidero. Una operación particular que no pasaría desapercibida en la ventana de transferencias, por ahora sin fecha fija.

Cabe recordar que además de ser suplente en el equipo español, Santiago Arias también perdió el rótulo de inicialista en la Selección Colombia a expensas de Stefan Medina, jugador que se ganó la confianza del técnico Carlos Queiroz, algo que se vio reflejado en la pasadaCopa América de Brasil y los juegos de la fecha FIFA del año pasado.

De momento, habrá que esperar cómo retoma Santiago Arias su trabajo con los rojiblancos teniendo en cuenta el parón obligatorio que todos los equipos de Europa debieron asumir por la expansión acelerada del contagio en las últimas semanas.