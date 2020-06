Aristeguieta podría regresar al fútbol colombiano, pero no al América

Fernando Aristeguieta, delantero venezolano que pasó por el América de Cali, actualmente se encuentra en el Morelia de México, club donde ha podido destacarse a nivel individual desde que llegó hace un año. El artillero salió del 'escarlata' con la ilusión de brillar y así lo ha hecho.

A pesar de que el balompié 'azteca' no siguió desarrollándose por el presente sanitario que vive el mundo, las cifras del venezolano son muy destacables, ya que ha jugado 2102 minutos en 31 partidos, además de sumar 8 goles en el campeonato.

Sobre el futuro del goleador de 28 años, se sabe que él no le cierra las puertas a volver al América de Cali, pues es un club que lo dio a conocer y ayudó a que su carrera diera otro impulso; asimismo, el futbolista abre las posibilidades para poder estar en otro equipo de Colombia, pese a que no sea el 'escarlata', puesto que él resalta su profesionalismo en ese sentido. En este sentido se debe resaltar que en su momento varios clubes grandes colombianos lo quisieron, caso Nacional y Junior, pero la posible llegada del ariete no se pudo dar.

Hay que recordar que cuando Aristeguieta salió de América en 2019 también dijo que a veces hay decisiones que se deben tomar, pensando en un futuro, ya que la carrera de futbolista es muy corta.

El atacante venezolano no alcanzó a salir campeón con el conjunto rojo vallecaucano, pues apenas se dio su salida llegó el entrenador Alexandre Guimaraes, quien a la postre llevó al club a ganar su liga número 14, tras 11 años de sequía.