El Atlético de Madrid ha vuelto a la carga para hacerse con los servicios de Edinson Cavani, según "L'Équipe", y ha hecho "recientemente" otra oferta de 10 millones de euros al París Saint Germain (PSG), que hace unas semanas había descartado dejarlo marchar de forma inmediata.



El diario francés, que insiste en la voluntad del delantero uruguayo de dejar el PSG este invierno para irse a la capital española donde sabe que lo espera con ansias el técnico del Atlético, Diego Simeone, hace notar este domingo signos que podrían estar vinculados a esa nueva propuesta.

En concreto, la doble ausencia del que es el máximo goleador de la historia del club francés (con 198 goles) el miércoles pasado en el partido de liga en Mónaco y este domingo en el encuentro de la Copa de Francia en Lorient.



El PSG, tras otro choque de la Copa de Francia el pasado día 5, en un encuentro entre el consejero del jugador y el director deportivo del equipo, Leonardo, había cerrado la puerta a la marcha de Cavani durante este mercado de invierno.



El argumento expresado por el equipo parisino fue que el uruguayo es importante para poder realizar los objetivos que se ha marcado el club, pero detrás está también la dificultad para encontrar un sustituto de su talla a estas alturas de la temporada, sobre todo teniendo en cuenta que habría que hacerlo en una decena de días.

Pero para "L'Équipe" esta nueva ofensiva del Atlético de Madrid puede interpretarse como que Cavani no se ha resignado a quedarse hasta el final de su contrato en junio en París, donde ya no se siente valorado, sobre todo por la estrategia del entrenador, Thomas Tuchel.



Al citado diario no le convencen las razones dadas por el club para justificar su ausencia en dos partidos seguidos porque está disminuido físicamente por un dolor en la ingle.



De hecho, alude a fuentes del entorno de Cavani que se extrañan de esa versión, sobre todo teniendo en cuenta su conocida resistencia al dolor y su hambre de jugar.



Es decir, que considera que hay motivos psicológicos detrás y que como el Atlético sabe que está afectado mentalmente, intenta aprovechar volviendo a la carga.