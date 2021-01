Atlético Nacional confirmó a un volante colombo-holandés como refuerzo

Atlético Nacional confirmó al medio día de este lunes 4 de enero que llegó a un acuerdo con el FC Emmen de la primera división de Holanda para contratar al mediocampista de 24 años Michael Chacón Ibargüen.

Chacón, de 26 años y nacido en Palmira en el Valle del Cauca, ha desarrollado toda su carrera profesional en los Países Bajos al integrar las divisiones menores del Heerenveen hasta el 2015 cuando se unió al Dordrecht, equipo con el jugó 51 partidos en la segunda categoría hasta la temporada 2016-2017.

Para la campaña 2017-2018 hasta la 2020-2021 saltó al FC Emmen con el cual logró el ascenso en el campeonato del 2018-2019.

En total registra 96 encuentros y dos goles en cuatro temporadas con el FC Emmen.

Michael Chacón Ibargüen también ha integrado las selecciones de Holanda en las categorías sub 17 y sub 19 con un total de cuatro partidos y además logró el título del Campeonato Europeo sub 17 del 2011.