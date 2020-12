Atlético Nacional confirmó el primer refuerzo de la era Guimaraes

Atlético Nacional confirmó al lateral derecho de 25 años, Jonathan Marulanda Vásquez, como el primer refuerzo del conjunto 'verdolaga' para la temporada 2021.

Marulanda Vásquez arriba al equipo antioqueño después de desempeñarse por una temporada en Deportes Tolima. El defensor firmó un contrato en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Jonathan Marulanda se viste de Verde. Lee toda la información aquí: https://t.co/95Ke147PWd pic.twitter.com/PiMdwk2OLG — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 7, 2020

A su arribo, el futbolista señaló sentir "orgullo poder darle esta alegría a mi familia que ha sido verdolaga. Estoy muy contento de poder cumplir el sueño de llegar al equipo más grande Colombia. tener el técnico Guimaraes, ver lo que ha hecho el profe durante su carrera es muy bueno, ahora es ponerme al tanto y esperando las expectativas que tenga él conmigo".

El zaguero arribó al conjunto 'pijao' en enero del 2020 después de brillar en 2018 con Leones, club dueño de sus derechos deportivos, y de tener buenas actuaciones con Deportivo Independiente Medellín en 2019.

Precisamente, el pasado 22 de octubre el mismo futbolista había manifestado que los directivos de Deportes Tolima habían tomado la decisión de no hacer uso de la opción de compra que tenían para hacerse con sus servicios, por lo que estaba a la expectativa de definir su futuro.

"Los negocios son claros y por medio del dueño de mis derechos deportivos se tiene muy claro que la opción se cerró, no sé que piense el senador. Yo hablé con él y las cosas me las dijeron claras, solo puedo decir que en diciembre termino y ya está por que opción de compra en diciembre no hay. El papel está firmado para el 30 de agosto y no se cuadró nada", señaló.