Atlético Nacional continúa en su proceso de reingeniería para luchar por todos los frentes en este 2021. El equipo 'verdolaga' está empezando un nuevo proyecto deportivo de la mano de Alexandre Guimaraes y por eso necesita fortalecer cada una de sus líneas.

Sin embargo, también el cuadro antioqueño busca salir de los futbolistas que no tendrá en cuenta para lo que viene de la temporada. En este caso se dio a conocer la no continuidad de Jorge Segura, futbolista que no entrará en los planes del conjunto paisa.

Segura, de 23 años, saldría a otra institución. Se espera conocer en las próximas horas el destino del jugador. No obstante, el mercado podría cambiar en cualquier momento.

Por ahora, el central no fue presentado con la plantilla de jugadores que trabajarán en el proyecto de Atlético Nacional 2021.

Entretanto, el presidente del club 'verdolaga' confirmó que está a la espera de poder definir la contratación de un defensor, quien sería el último refuerzo en el equipo de Guimaraes para participar en la Copa Libertadores.