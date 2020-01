Barcelona y Valencia se reunieron para definir el futuro de Rodrigo Moreno

Faltan menos de cinco días para el cierre del mercado de pases y Barcelona no quiere quedarse sin sumar un delantero para suplir la ausencia de Luis Suárez, lesionado hace un par de semanas y quien tendrá varios meses de recuperación, por lo que los dirigidos por Quique Setién apuntan a Rodrigo Moreno para suceder al uruguayo y las negociaciones estarían encaminadas, luego de que este lunes los presidentes de las instituciones y el representante del futbolista tuvieran un importante encuentro en la ciudad catalana.

Lo primero que aseguró Anil Murthy, presidente de Valencia, fue que el jugador no iba a salir, algo en lo que coincide con los jugadores del plantel del equipo 'Ché', quienes aseguran que lo de Moreno no pude darse pues en el club no hay mejor delantero que él y su baja sería un golpe duro a los intereses de un equipo que apunta a volver a competiciones europeas en la próxima temporada y que no está lejos de ese objetivo, mucho más tras la victoria contra el propio Barcelona.

Sin embargo, la buena oferta de Barcelona haría cambiar de idea a Murthy, un presidente capaz de despedir a un técnico que no se ponga de acuerdo con sus ideas y que ya está negociando la salida de un valuarte de su equipo, aunque solo aceptará una compra de mínimo 60 millones y poco o nada le importaría generar varios problemas con el resto del plantel, entendiendo que lo primero es el aspecto financiero de la institución y que después se puede reforzar con otro jugador importante.

Las alternativas, de momento, no son muchas, sin embargo, la presencia de Jorge Mendes en la reunión es clave para intentar destrabar estos temas, lograr que en Valencia entiendan la importancia de la oferta que se les está presentando y mostrando el importante paso que significaría para Moreno llegar al equipo Blaugrana.