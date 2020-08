Boca pone sus ojos en otro colombiano que juega en México

En medio de las especulaciones por la posible llegada de Edwin Cardona a Boca Juniors, el cuadro 'Xeneize' tendría en la mira a otro futbolista colombiano que actúa en el fútbol de México y ya habría realizado una oferta formal por él. Se trata de William Tesillo, futbolista de León y de la Selección Colombia a quien ya habrían tentado con la posibilidad de jugar en el fútbol argentino para que este facilitara su llegada.

Sin embargo, la situación no se presenta sencilla por varios motivos: en primer lugar, León no piensa en la salida de un futbolista al que considera titular e importante para el plantel y el cuerpo técnico, motivo por el que solo una buena oferta cambiaría la idea. El segundo motivo es que, según trascendió, Boca hizo una oferta que no se acerca en ningún sentido a la cláusula de rescisión del futbolista, por lo que, más allá de su deseo de partir, la intistución mexicana no está dispuesta a ceder.

Pese a esto, el futbolista colombiano parece emocionado con la idea de regresar al sur del continente y, aunque esto no parece fácil actualmente, lo cierto es que ya habría hablado con los directivos pidiendo su salida, estaría dispuesto a ceder en algunos puntos para poder marcharse y solicitaría al equipo mexicano que lo dejaran ir, considerando que jugar en Boca es muy importante en su carrera.

Las últimas informaciones al respecto aseguran que Tesillo está a la espera de la decisión del club, sin embargo, también se analizan alternativas y pese a que desde el principio de la negociación la idea de Boca era no dejar partir a ningún jugador, todo indica que Iván Marcone entraría en el negocio, pues los mexicanos están interesados en el jugador y pedirían su ingreso como parte de pago.

A la espera de lo que pueda suceder, se sigue moviendo la llegada de jugadores colombianos al fútbol argentino, mientras que algunos otros buscan su salida, como es el caso de Sebastián Pérez.