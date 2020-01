Bocanegra contó en Paraguay cómo fue su salida de Nacional

Aunque su salida fue intempestiva, la propuesta de Libertad de Paraguay para Daniel Bocanegra era muy difícil de rechazar. El veterano futbolista, campeón con Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016, firmó un contrato de dos años con el equipo guaraní y tendrá la posibilidad de ser dirigido por un técnico experimentado como Ramón Díaz, uno de los que pidió para que Bocanegra llegara a la institución.

Teniendo esto en cuenta, Bocanegra habló con la radio paraguaya Futgol 970 y le contó cómo se dio su salida del club, cómo se ha sentido durante los primeros días en el país y en qué posición lo podría poner a jugar Ramón, teniendo en cuenta que en el equipo verde terminó desempeñándose como zaguero central pero que su posición, en principio, fue la de lateral derecho.

"Fue un esfuerzo que hicimos de ambas partes y estoy muy contento por estar ya en Libertad. En el club estamos con Mejía (Alexander) y con Macnelly (Torres) y ayuda mucho tener compatriotas tanto en el equipo como en el país. Me encuentro muy bien tanto físicamente como futbolisticamente, ya estoy para jugar. Es muy lindo venir aca, jugar Copa Libertadores. No estaba en los planes que Nacional me dejara salir, pero se hizo un esfuerzo de ambas partes y estoy contento por eso. Es mi primera experiencia jugar en el exterior", sentenció respecto a su llegada.

Sobre su consideración respecto al fútbol paraguayo, asegura: "Es una liga muy buena competitivamente, por lo que uno se pone metas como hacer historia en el club y también en el país. También está el tema del dinero, pero muchas veces cuenta el jugar, no digo que el dinero no sea importante. Lo de Libertad fue bastante rápido y por suerte se pudo dar. Me propusieron venir al fútbol paraguayo, esta era una linda oportunidad y no la quise desaprovechar".

Finalmente concluye hablando de Ramón Díaz, de la posición en la que jugaría y de su posible debut: "Es un profe ganador (Ramón Díaz), quiere salir jugando, es importante la proyección y quiere buscar lo mejor del jugador. El profe me quiere de lateral derecho, pero no tengo problemas de jugar de zaguero central o de volante. Eso lo decide el profe (de jugar la primera fecha), no sé si el tema de los papeles llegará también para la primera fecha".

El primer partido de Libertad en la liga será el próximo 19 de enero frente a 12 de Octubre.