Borja, que no seguirá en Junior, no está en los planes de Palmeiras y volverá a ser prestado

Miguel Ángel Borja anunció en la noche del pasado jueves 17 de diciembre que no continuará en Junior de Barranquilla a pesar de haberse consolidado como el máximo goleador del equipo al concretar 20 anotaciones en la temporada, que se repartieron en 14 en la Liga local, uno en Copa Colombia, cuatro en Copa Sudamericana y uno en Copa Libertadores.

El delantero indicó que su representante le manifestó que el conjunto 'rojiblanco' no estaba en la capacidad de comprar su derechos, por lo que deberá volver a Palmeiras de Brasil, club dueño de sus derechos deportivos para definir su futuro.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, afirmó el futbolista.

Tras conocerse la noticia, el portal brasileño Globo Esporte manifestó a pesar de haber marcado 20 goles en el año, Borja no está en los planes de Palmeiras, por lo que el 'verdao' trataría de venderlo en los próximos días o lo volvería ceder en condición de préstamo para que siga en actividad no pierda su valoración.

Globo Esporte indicó que durante el tiempo que el delantero estuvo en Junior se modificó su contrato y se estableció una cláusula en la que se fijó que si el jugador no se vende a principio de 2021, su vínculo se extenderá un año más.

La misma situación podría pasar si no se concreta la venta en los primeros eses de 2022, por lo que se volverá a ampliar el contrato hasta finales de 2023, fecha en la que Borja sí quedaría libre.

En caso de que Junior quisiera quedarse con Miguel Ángel Borja debería pagarle a Brasil la suma de 4.5 millones de dólares por el 50% de su pase.