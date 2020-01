Brayan 'coco' Perea tiene nuevo equipo tras salir de Santa Fe

El delantero colombiano de 26 años Brayan Andrés Perea Vargas tendrá una nueva oportunidad en el fútbol del exterior después de un cuestionado 2019 con la camiseta de Independiente Santa Fe, al haber sido oficializado este martes 21 de enero como nuevo delantero del Club Atlético Temperley de la segunda división de Argentina.

Si bien desde hace algunos días se reveló del interés del conjunto 'gasolero' por el atacante nacido en Cali, no se había hecho oficial su vinculación.

Lea también: Tres grandes fichajes que se podrían dar antes del cierre del mercado en Europa

Perea tan solo jugó 16 partidos en 2019 con el cuadro 'cardenal' y marcó un solo tanto.

#FútbolProfesional ⛽⚽ BRAYAN PEREA ES NUEVO REFUERZO DE TEMPERLEY



Brayan Perea, delantero de 26 años, de último pasó por Independiente Santa Fe de Colombia, es la nueva incorporación del 'Gasolero'.



¡Bienvenido a #LaFamiliaMásGrandeDelSur! 🙌🏻💙 pic.twitter.com/L3LdwRujuj — Club A. Temperley (@TemperleyOK) January 21, 2020

El delantero, que se dio a conocer en 2011 cuando debutó con Deportivo Cali y que tras sus buenas actuaciones pudo vestir la camiseta de la Selección Colombia sub 20 en el Mundial de Turquía 2013 no ha podido volver a ganarse un lugar importante en un equipo al no contar con la regularidad necesaria.

Le puede interesar: OMB ordena a Eléider Álvarez disputar pelea eliminatoria antes de una por el título mundial

Temperley será la séptima institución en la cual jugará luego de haber vestido las camisetas de Deportivo Cali, Lazio, Perugia, Troyes, Lugo y Santa Fe.

El conjunto 'gasolero' es cuarto en la tabla de posiciones del campeonato de segunda división de Argentina con 25 unidades y actualmente en puestos de ascenso.