¿Cavani para convencer a James de darle el sí a su nuevo equipo?

Edison Cavani pondrá fin a varias temporadas como jugador del PSG. Pese a sus 33 años, el uruguayo cuenta con buen mercado en el fútbol europeo. Un equipo grande, aunque con poco protagonismo en torneos internacionales, podría quedarse con el jugador charrúa. Se trata del Benfica de Portugal, club que también se ha mencionado para fichar al futbolista colombiano James Rodríguez.

Vea también: Inter doblegó a Bayer Leverkusen y es semifinalista de la Europa League

Incluso, la prensa de Portugal asegura que Cavani ya aceptó la propuesta del Benfica. Así lo señala en el diario Récord, mencionando que hubo un acuerdo económico y que el delantero firmará contrato por las próximas tres temporadas. Cabe recordar que el jugador también fue testeado por el Atlético de Madrid desde hace varias temporadas, pero el acuerdo no se materializó.

No hay duda que la llegada de Cavani al Benfica, en caso de anunciarse oficialmente, podría convertir en atractiva la posibilidad de integrar la nómina de las Águilas, hablando de James Rodríguez y la elección que haga de su nuevo equipo para la próxima temporada. Cabe recordar que el colombiano termina contrato en junio de 2021 y Real Madrid busca una venta definitiva de sus derechos deportivos.

Le puede interesar: Ronaldinho quedaría en libertad el 24 de agosto

En cuánto al uruguayo hay que señalar que también tiene una oferta de la MLS en Estados Unidos. En este momento sería la única posibilidad que habría de echar para atrás el posible acuerdo entre el atacante y el Benfica de Portugal. "No es fácil financieramente. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra", dijo Jorge Jesús, el nuevo técnico del equipo de Lisboa. "Si me preguntasen si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el fútbol portugués", añadió.