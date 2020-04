Chelsea apunta a Coutinho para ocupar el espacio que dejó Hazard

Tras una pobre temporada en Bayern Munich, Philippe Coutinho no continuaría su carrera en la Bundesliga, por lo que volvería a Barcelona para resolver su futuro, teniendo en cuenta que no sería tenido en cuenta por el club catalán y que los alemanes no usarían la posibilidad de compra que recae sobre el exLiverpool, un futbolista que desde su salida del fútbol inglés no pudo volver demostrar toda su calidad.

Entretanto, a la espera de la reanudación o finalización definitiva de la temporada en Europa, el jugador brasilero estaría en la mira de Chelsea, club que lo ve como una buena alternativa para ocupar el espacio que dejó Eden Hazard desde su salida, y que ya habría realizado acercamientos con el representante del jugador, Kia Joorabchian, con quien los directivos directivos de Stamford Bridge tienen una relación bastante cercana.

La información, recogida por el diario 'Sport', afirma que el futbolista también estaría en el radar de Tottenham, sin embargo, Chelsea tendría la primera opción y sería el equipo que negociaría con Barcelona para realizar la transferencia tan pronto se abra el mercado de pases, por lo que los 'Spurs' se verían forzados a buscar a otro jugador para reforzar su medio campo, según el pedido que haga Jose Mourinho.

"La buena relación entre el club de Londres y el representante de Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, podría facilitar la operación. Mientras que el Bayern Munich sigue estudiando la posibilidad de ejecutar o no la opción (de compra)", sentencia el medio de comunicación.

En medio de la suspensión de la gran mayoría de ligas en Europa, todavía es incierta la fecha en la que se abrirá el mercado de pases, mientras que la posibilidad de que la ventana de transferencias llegue hasta diciembre crece a medida que pasan los días y las competencias sigan sin disputarse.