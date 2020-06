Christian Marrugo, opción para reforzar a un grande del fútbol colombiano

La noticia se dio a conocer en las últimas horas: el volante colombiano Christian Marrugo no continuará su carrera deportiva en el Puebla de México, así que su nombre vuelve a ser opción para reforzar a uno de los clubes grandes de Colombia.

Marrugo, que tenía minutos con el cuadro mexicano, no seguirá en la escuadra donde jugó 1381 minutos en 22 partidos y marcó 2 goles entre la temporada 2019 y 2020. El futbolista cartagenero ya estaría analizando ofertas para retornar a la Liga Betplay.

Sobre los equipos que se interesarían por él, el primer opcionado sería el Independiente Medellín, escuadra que lo quiere tener de regreso desde hace mucho tiempo, pues fue Marrugo quien se destacó en el título de 2016 ante el Junior.

Por otro lado, opciones como Millonarios salen a flote como posibilidad, aunque la situación del conjunto azul no está para hacer una inversión en el futbolista; no obstante, el paso de Marrugo por el elenco 'embajador' fue positivo. Eso sí, no se descartan otras opciones de clubes grandes en Colombia.

Marrugo, de 34 años, todavía cree tener las mejores condiciones para aportarle a la institución que lo contrate. Él es un jugador con gran técnica del balón y visión de juego.