Se sigue moviendo el mercado de contrataciones y el jugador Yimmi Chará definitivamente no continuará en el Atlético Mineiro. El jugador colombiano dejó la escuadra brasileña luego de haber actuado dos años allá. Ahora el atacante reforzará a uno de los equipos más importantes de la MLS de los Estados Unidos.

Se trata del Portland Timbers, equipo que decidió contratar al delantero por su gran habilidad y capacidad para desequilibrar en el frente ofensivo. El cuadro norteamericano lo contrató por una suma de 3 millones de dólares, dinero importante en el actual mercado.

Gracias a esta negociación le entrará un pago importante al Junior por el pase de Chará, pues desde que el cuadro 'tiburón' realizó la transferencia del jugador al Mineiro, el equipo brasileño no le había pagado el monto completo.

Cabe recordar que Chará no pudo tener su mejor rendimiento en Brasil, no obstante jugó varios minutos como titular, pero en el tema goles no brilló lo esperado. Respecto al desequilibrio, él siempre se ha caracterizado por ser un jugador que genera espacios en las defensas rivales.

Con 28 años reforzará al Portland y compartirá equipo con su hermano Diego Chará, que desde hace varios años es una de las figuras del conjunto estadounidense. Los dos jugadores compartieron equipo en el Deportes Tolima en 2011.