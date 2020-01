Cristian Eriksen ya está en Milán para firmar con Inter

Tras varias idas y vueltas buscando arreglar su salida de Tottenham, el volante danés, Christian Eriksen, consiguió poner de acuerdo a los Tottenham e Inter y está listo para convertirse en nuevo jugador 'Nerazzurro'. El danés, futbolista determinante en los 'Spurs' durante un largo tiempo, no encontró la continuidad que buscaba en los últimos meses, motivo por el que empezó a forzar su salida de la institución y no quiso firmar una nueva extensión en su contrato para quedar libre a mitad de 2020.

Eriksen llegó a Tottentham proveniente de Ajax, a mitad de la temporada 2013/14 y luego de seis años en el fútbol británico, solo faltan los exámenes médicos para que el equipo dirigido por Antonio Conte anuncie su fichaje. La transferencia tuvo un valor cercano a los 20 millones de euros y el talentoso jugador estaría firmaría un contrato que le representaría cerca de 420.000 euros semanales, una cifra mucho mayor a la que recibía cuando hacía parte del equipo dirigido por Jose Mourinho.

Durante el presente y el anterior mercado de pases, luego de la llegada de Conte al frente del club, el equipo de Milán se ha encargado de llevar jugadores provenientes de la Premier League, tal como evidenciaron las llegadas de Alexis Sánchez, Romelu Lukaku y Ashley Young, última contratación proveniente de Manchester United y quien llegó hace una semana al equipo para ponerse a órdenes de su nuevo técnico y hacer su debut durante el pasado fin de semana, mostrando un buen nivel y asistiendo a Lautaro Martínez.

Con la llegada de Eriksen, Inter completa un equipo que quiere pelear por el título de la Europa League y la Serie A, donde Juventus se ha llevado el triunfo en los últimos años y se hace cada vez más difícil competirle. Actualmente la 'Vecchia Signora' ocupa la primera posición con 51 puntos, tres de ventaja sobre el equipo de Milán y cinco sobre Lazio, que tiene un partido menos.

Christian Eriksen has just landed in Milano. He’ll sign as new Inter player. 🇩🇰🛬 #Eriksen #THFC #Inter pic.twitter.com/Mk8B2JTcPU