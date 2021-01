Cruz Real habla del equipo para la Libertadores: refuerzos y posible salida de Vergara

América de Cali espera poder iniciar con el pie derecho este año 2021 lleno de grandes retos. El más importantes, claro está, es la Copa Libertadores, certamen en el que la prioridad es superar el margen de los octavos de final. Para eso el club busca reforzarse de la mejor manera y mantener a su plantilla de campeones en busca del mencionado reto.

Juan Cruz Real, técnico del conjunto americano, habló con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 y dio su balance de cómo va el mercado de contrataciones en la institución roja. El entrenador se refirió a las próximas llegadas del equipo y lo que faltaría para fortalecer la nómina.

"Los clubes son empresas y obviamente hay jugadores que uno los pide o aprueba su llegada, y en otros casos son apuestas que tiene el club, eso es entendible. Un lateral izquierdo estamos esperando que se concrete lo de Marvin Vallecilla como reemplazo de Velasco", dijo Cruz Real.

Respecto a más contrataciones, el entrenador puntualizó lo del tema de las bandas. "Lo que estamos buscando son extremos, estamos trabajando en unas posibilidades. Hay que estar pendiente de que no se vaya nadie de los que ya están", indicó.

Asimismo, sobre la continuidad de Duván Vergara el entrenador aseguró que él hasta el momento no sabe nada, más allá de los rumores de una posible salida del equipo. "Está en carpeta desde hace un tiempo; vamos a ver qué sucede. Por el momento va a estar con nosotros", remarcó.

Por último, respecto a un delantero centro que se dice que busca el América, el entrenador argentino contó: "No, en un principio un centro delantero no porque nosotros con lo que tenemos hoy estamos cubiertos. Igual si hay alguna salida le buscaremos el reemplazo, pero mientras tanto no", concluyó.