Cúcuta Deportivo confirmó la contratación de Andrés 'manga' Escobar

Cúcuta Deportivo no ha tenido un buen arranque en la Liga BetPlay Dimayor 2020 al sumar solo dos puntos tras dos empates y una derrota que lo tienen en la casilla 17. El cuadro 'motilón' tiene como principal objetivo del año acumular la mayor cantidad de puntos para conservar la categoría y seguir en la primera división del fútbol colombiano.

Este martes 4 de febrero, el equipo que dirige Jairo 'viejo' Patiño confirmó la contratación de un nuevo jugador que reforzará la nómina. Se trata del delantero de 28 años Andrés Ramiro Escobar Díaz quien fue despedido en los últimos meses de 2019 del Centro Sportivo Alagoano, que en ese momento estaba en la máxima categoría de Brasil, por un presunto acto de indisciplina.

Le puede interesar: Santa Fe suma 2 puntos de 9 posibles en la Liga BetPlay

Tras haber quedado como jugador libre, 'manga' fue acercado a varios clubes del fútbol colombiano y desde los primeros días de 2020 e entrenó con Cúcuta Deportivo y estaba a la espera de recibir la aprobación para firmar su contrato.

#RefuerzoRojinegro



Bienvenido a la familia 'Rojinegra'



Andrés Escobar:

Delantero de 28 años de edad. Ex Sportivo Alagoano (Brasil).



¡Le deseamos éxitos a nuestro nuevo guerrero! pic.twitter.com/GLb9BVU0dL — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) February 4, 2020

Anteriormente, Escobar había explicado un supuesto acto de indisciplina que lo sacó de Deportes Tolima, el más reciente club para el cual jugó en Colombia.

Lea también: José Peseiro, exasistente de Carlos Queiroz, es nuevo seleccionador de Venezuela

“En el momento en que yo llego al entrenamiento, estaba cansado, había salido la noche anterior, pero yo estaba para entrenar, yo le dije al médico que me sentía mal y él me dijo que me acostara que me iba a poner hielo, cuando yo me levanto, ya veo que hay una foto, miles de cosas, cuando me hacen la prueba de alcoholemia, yo acepto los cargos, yo ya estaba afuera del equipo, no había como hacerlos cambiar de opinión, yo estaba indefenso porque estaba dormido y no había necesidad de exponerme así ante un país”, había dicho.